السفير الإسرائيلي في كندا يستقيل احتجاجا على حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير الإسرائيلي لدى كندا رونين هوفمان، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، احتجاجا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.هوفمان هو السفير الثاني الذي يستقيل على ذات الخلفية، حيث أعلنت مؤخرا السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا استقالتها من منصبها.وكتب هوفمان الذي عينه رئيس الوزراء السابق يائير لبيد لهذا المنصب، في تغريدة على "تويتر"، "مع الانتقال إلى الحكومة الجديدة، والسياسة المختلفة في إسرائيل، تلزمني نزاهتي الشخصية والمهنية لطلب تقصير فترة ولايتي والتنحي عن منصبي، والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف".