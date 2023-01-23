أبو هولي يستقبل وفدا من اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي وفدا من اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 بحضور مدير عام المخيمات بالدائرة الدكتور عادل منصور بمكتبه بمدينة غزة.ورحب أبو هولي بالوفد، مثمنا الدور الذي قامت به اللجنة في إعادة ملف عدوان 2014 على طاولة الوكالة من جديد بعد أن كان مغلقا.وقال:"من متابعتي لعمل اللجنة أشعر أن هناك جنود مجهولين ما زال لديهم النفس الطويل في متابعة هذه القضية التي تهم عدد كبير من اللاجئين والمواطنين الذين دفعوا ثمنا كبيرا من الحروب التي شنت على قطاعنا الحبيب".وأكد أبو هولي على أهمية التكاملية والتشاور والحوار مع اللجنة لحل هذا الملف المعقد الذي طال انتظاره.وطالب أبو هولي الجميع بالمحافظة على وكالة الغوث كعنوان وكشاهد حي على قضية اللاجئين واستمرارها في تقديم خدماتها.وتطرق أبو هولي إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية الذي عقدت في عمان وتأكيده على ضرورة صرف تعويضات المتضررين من الحروب.كما تطرق كذلك إلى لقاءاته مع مسؤولي الوكالة التي تصب في نفس الاتجاه.بدوره، ثمن وفد اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 الدور الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين ممثلة برئيسها ابو هولي في إحياء ملف متضرري الحروب.ودعت اللجنة أبو هولي إلى الضغط من أجل سرعة صرف التعويضات للمتضررين الذين تحملوا و صبروا طيلة تسع سنوات ووقعوا على عقود مع الوكالة.من جانبه، قدم منسق اللجنة خالد المصري شرحا وافيا عن عمل اللجنة وتواصلها مع لقاءاتها مع المسؤولين في الوكالة بحضور اللجنة المشتركة لمتابعة شؤون اللاجئين من أجل إيجاد حل لهذا الملف والعمل على سرعة صرف التعويضات.