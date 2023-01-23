سلطة الأراضي تختتم دورة تحديث الإطار الجيوديسي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطناختتمت سلطة الأراضي وبالتعاون مع شركة (أكسس) ممثلة بمشروع تحديث الإطار الجيوديسي الفلسطيني الجزء النظري من الدورة التدريبية الأولى على المشروع التي استمرت لمدة خمسة أيام من تاريخ 15/1/2023 حتى تاريخ 19/1/2023.وتطرقت الدورة إلى مواضيع متقدمة في مجال الخبرة العلمية والعملية لإنجاز المشروع بجودة عالية وبالفائدة المرجوة.مواضيع الدورة تطرقت لنظرة عامة عن علم الجيوديسيا وتصميم الشبكة الجيوديسية وتحويل الإحداثيات واسقاط الخرائط واستخدام نظام (GPS) في انشاء الشبكات الجيوديسية الحديثة.وقدمت الشركة من خلال خبراء دوليين وخبراء محليين الدورة، وشارك الدكتور غادي زكارنة في هذه الدورة وقدم كافة الاستشارات اللازمة والتغذية المطلوبة لطواقم المشروع من الادارة العامة للمساحة والمتدربين.وفي نهاية الدورة كرم علاء التميمي القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي الخبراء الدكتور علي ملكازي والدكتور ديميركوشكن من شركة ميبماب التركية.وأكد التميمي على أهمية المشروع في التطوير للإطار المرجعي الجيودوسي ولزيادة كفاءة المتدربين من موظفي سلطة الأراضي.