شؤون فلسطينية

وفد الشخصيات الفلسطينية يختتم زيارته للمغرب

وفد الشخصيات الفلسطينية يختتم زيارته للمغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وفد من المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، ورؤساء جامعات بالقدس وغزة، وأكاديميين ومديري مؤسسات اجتماعية واقتصادية وفنانين وأدباء وإعلاميين اليوم الاثنين زيارة للمملكة المغربية، امتدت لأربعة أيام.

وحضر وفد الشخصيات المقدسية احتفالات وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حفل افتتاح فعاليات اليوبيل الفضي، التي تنظمها الوكالة على مدى العام 2023، تحت الرعاية الملكية السامية تحت شعار: "انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس وطابعها الديني والحضاري".

وتحدث الشيخ الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا باسم وفد القدس، مُعبرا عن شكر أهل المدينة ومؤسساتها للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على تضامنهم المبدئي والثابت مع أشقائهم في القدس، وهو الترابط الذي يمتد عبر تاريخ وجود المغاربة في القدس لما يزيد عن ألف عام.

كما تحدث الدكتور خليل أبو فول باسم وفد جامعة الأزهر وكلية الملك الحسن الثاني في غزة، مذكرا بقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المغربية والمستشفيات الميدانية، التي وصلت بعد أولى أيام العدوان على القطاع في سنوات 2009 و2012 و2014، وغيرها.

وتُوج هذا التضامن بتشييد صرحين اجتماعيين يرمزان للحضور المغربي في غزة وهما: مستشفى القدس، التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وكلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية في بيت حانون، التي أعيد بناؤها بالكامل بتمويل من المال الخاص لجلالة الملك محمد السادس.

قبل ذلك شارك الوفد الفلسطيني في أشغال اللقاء التشاوري مع المؤسسات المقدسية المنعقد في مقر الوكالة صبيحة الجمعة (20 يناير 2023) في موضوع: أي نموذج للتنمية المستدامة في القدس.

كما شارك الوفد يوم السبت الماضي، في أشغال منتدى الفرص لتحديث المنظومة الإدارية لوكالة بيت مال القدس، وشهدوا توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الرقمية بالمملكة المغربية، التي ستواكب بيت مال القدس في برنامج يهم ترشيد موارد الإدارة وتسيير المشروعات باستثمار التكنولوجيا الرقمية.

من جهة أخرى، قام الوفد أمس الأحد، بزيارة لمدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة المغربية، تعرفوا خلالها على معالم المدينة التي تربطها اتفاقية توأمة مع القدس.

وأجرى الوفد اليوم الاثنين، لقاءات بمقر البرلمان المغربي بغرفتيه، وزار ضريح محمد الخامس للترحم على الروحين الطاهرتين للملك محمد الخامس وللملك الحسن الثاني، الذي كان له الفضل في عدد من المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية، ومنها مبادرة إحداث منظمة المؤتمر (التعاون) الإسلامي، التي انبثقت عنها لجنة القدس وذراعها الميدانية وكالة بيت مال القدس الشريف.

كما زار الوفد الحرم الجامعي لكلية العلوم الاقتصادية والقانونية، التابعة لجامعة محمد السادس بمدينة سلا الجديدة (ضواحي الرباط) للتعرف على أهم المسالك العلمية والأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

من جهة أخرى، كان للوفد لقاءات ثنائية مع مسؤولي وكالة بيت مال القدس الشريف، بينما كانت لوفد جامعة غزة لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجامعة الحسن الثاني- عين الشق بالدار البيضاء.

واستثمر الوفد الفلسطيني حضوره بالرباط لزيارة معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو، وقام أعضاؤه بأنشطة إعلامية وساهموا في ندوات وبرامج تلفزية وإذاعية، على القنوات المغربية والعربية المعتمدة في المغرب.

أخبار ذات صلة

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: إضراب شامل بمرافق الوكالة الاثنين المقبل

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة لـ "دنيا الوطن": إضراب شامل بمرافق الوكالة الاثنين المقبل

&quot;الأوقاف&quot; بغزة: وفاة المعتمرة فاطمة الكرد بمكة المكرمة

"الأوقاف" بغزة: وفاة المعتمرة فاطمة الكرد بمكة المكرمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسيرة في كفر نعمة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد طارق معالي

مسيرة في كفر نعمة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد طارق معالي

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

مجلس علماء فلسطين يدين حرق القرآن الكريم في السويد

مجلس علماء فلسطين يدين حرق القرآن الكريم في السويد

رائد صلاح: كل جهود الاحتلال لفرض واقع جديد بالأقصى مصيرها الفشل

رائد صلاح: كل جهود الاحتلال لفرض واقع جديد بالأقصى مصيرها الفشل

منوعات

شاهد: بدر خلف يفاجئ الجمهور بنشر كواليس حفل خطبته

شاهد: بدر خلف يفاجئ الجمهور بنشر كواليس حفل خطبته

رقم خيالي.. سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy Awards

رقم خيالي.. سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy Awards

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ إليسا

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ إليسا

ديمة قندلفت لـ أنغام: تعلّمنا احترام المسرح

ديمة قندلفت لـ أنغام: تعلّمنا احترام المسرح

الأمن المصري يفجّر مفاجأة عن اختفاء مساعدة منة فضالي

الأمن المصري يفجّر مفاجأة عن اختفاء مساعدة منة فضالي

ياسمين عز: نسبة الجوع عند الرجل تتحدد بثلاثة مستويات

ياسمين عز: نسبة الجوع عند الرجل تتحدد بثلاثة مستويات

عمرو مصطفى يطرح أغنية &quot;سلام سلام&quot;

عمرو مصطفى يطرح أغنية "سلام سلام"

أحمد عز يوجّه رسالة ليسرا على منصة Joy Awards

أحمد عز يوجّه رسالة ليسرا على منصة Joy Awards

بلقيس فتحي تثير الجدل بعد تحدثها عن حياتها بعد الطلاق

بلقيس فتحي تثير الجدل بعد تحدثها عن حياتها بعد الطلاق

ما سبب وفاة المطربة رانيا شعلان؟

ما سبب وفاة المطربة رانيا شعلان؟

عربي

السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات

السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

العراق: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

العراق: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات

الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات