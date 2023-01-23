وفد الشخصيات الفلسطينية يختتم زيارته للمغرب

رام الله - دنيا الوطناختتم وفد من المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، ورؤساء جامعات بالقدس وغزة، وأكاديميين ومديري مؤسسات اجتماعية واقتصادية وفنانين وأدباء وإعلاميين اليوم الاثنين زيارة للمملكة المغربية، امتدت لأربعة أيام.وحضر وفد الشخصيات المقدسية احتفالات وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حفل افتتاح فعاليات اليوبيل الفضي، التي تنظمها الوكالة على مدى العام 2023، تحت الرعاية الملكية السامية تحت شعار: "انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس وطابعها الديني والحضاري".وتحدث الشيخ الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا باسم وفد القدس، مُعبرا عن شكر أهل المدينة ومؤسساتها للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على تضامنهم المبدئي والثابت مع أشقائهم في القدس، وهو الترابط الذي يمتد عبر تاريخ وجود المغاربة في القدس لما يزيد عن ألف عام.كما تحدث الدكتور خليل أبو فول باسم وفد جامعة الأزهر وكلية الملك الحسن الثاني في غزة، مذكرا بقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المغربية والمستشفيات الميدانية، التي وصلت بعد أولى أيام العدوان على القطاع في سنوات 2009 و2012 و2014، وغيرها.وتُوج هذا التضامن بتشييد صرحين اجتماعيين يرمزان للحضور المغربي في غزة وهما: مستشفى القدس، التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وكلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية في بيت حانون، التي أعيد بناؤها بالكامل بتمويل من المال الخاص لجلالة الملك محمد السادس.قبل ذلك شارك الوفد الفلسطيني في أشغال اللقاء التشاوري مع المؤسسات المقدسية المنعقد في مقر الوكالة صبيحة الجمعة (20 يناير 2023) في موضوع: أي نموذج للتنمية المستدامة في القدس.كما شارك الوفد يوم السبت الماضي، في أشغال منتدى الفرص لتحديث المنظومة الإدارية لوكالة بيت مال القدس، وشهدوا توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الرقمية بالمملكة المغربية، التي ستواكب بيت مال القدس في برنامج يهم ترشيد موارد الإدارة وتسيير المشروعات باستثمار التكنولوجيا الرقمية.من جهة أخرى، قام الوفد أمس الأحد، بزيارة لمدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة المغربية، تعرفوا خلالها على معالم المدينة التي تربطها اتفاقية توأمة مع القدس.وأجرى الوفد اليوم الاثنين، لقاءات بمقر البرلمان المغربي بغرفتيه، وزار ضريح محمد الخامس للترحم على الروحين الطاهرتين للملك محمد الخامس وللملك الحسن الثاني، الذي كان له الفضل في عدد من المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية، ومنها مبادرة إحداث منظمة المؤتمر (التعاون) الإسلامي، التي انبثقت عنها لجنة القدس وذراعها الميدانية وكالة بيت مال القدس الشريف.كما زار الوفد الحرم الجامعي لكلية العلوم الاقتصادية والقانونية، التابعة لجامعة محمد السادس بمدينة سلا الجديدة (ضواحي الرباط) للتعرف على أهم المسالك العلمية والأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية.من جهة أخرى، كان للوفد لقاءات ثنائية مع مسؤولي وكالة بيت مال القدس الشريف، بينما كانت لوفد جامعة غزة لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجامعة الحسن الثاني- عين الشق بالدار البيضاء.واستثمر الوفد الفلسطيني حضوره بالرباط لزيارة معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو، وقام أعضاؤه بأنشطة إعلامية وساهموا في ندوات وبرامج تلفزية وإذاعية، على القنوات المغربية والعربية المعتمدة في المغرب.