درعي يعقب على قرار تنحيته من منصبه الوزاري

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس حزب (شاس) أرييه درعي على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء تعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة، قبل أن يعلن نتنياهو شخصياً عن إقالته من المصب.وقال درعي وهو عضو (كنيست) خلال أول حديث له بعد إقالته من منصبه كوزير: "رئيس الوزراء لم يعينني في المنصب الوزاري، الكنيست هو الذي عينني".وتساءل درعي "هل قرار 11 قاضيا في المحكمة العليا أكثر صوابا من 63 عضوا في الكنيست منتخبين قانونيا؟".يشار إلى أن قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي بسبب إدانته بتهم جنائية، لاقى ترحيباً كبيراً من سياسيين إسرائيليين حالياً وسابقين، ما جعل نتنياهو يلتزم بالقرار.