السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات





جاء ذلك تعقيباً من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال الفعاليات الاحتفالية.





رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، من محاولات هدم الشرطة والجيش مشيراً إلى أنها مستمرة منذ سنوات.وقال السيسي خلال حضوره احتفال عيد الشرطة المصرية الـ(71) بأكاديمية الشرطة، إن "محاولة هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنين، مستهدفة ضياع وانهيار الدولة المصرية"، وفق ما نقل موقع (مصراوي).وفي سياق متصل، وجه السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، "لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية".