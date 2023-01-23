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السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات

السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، من محاولات هدم الشرطة والجيش مشيراً إلى أنها مستمرة منذ سنوات.

وقال السيسي خلال حضوره احتفال عيد الشرطة المصرية الـ(71) بأكاديمية الشرطة، إن "محاولة هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنين، مستهدفة ضياع وانهيار الدولة المصرية"، وفق ما نقل موقع (مصراوي).

وفي سياق متصل، وجه السيسي بإنتاج مسلسلات قصيرة لا تتعدى خمس حلقات، "لتجسيد بطولات مَن ضحوا بحياتهم من أبطال الشرطة المصرية".

جاء ذلك تعقيباً من السيسي على فيلم قصير، بطولة الفنان أحمد بدير والفنان طارق صبري؛ خلال الفعاليات الاحتفالية.

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