طالع الشروط: إعلان تجنيد لصالح الشرطة الفلسطينية





واشترطت المديرية العامة للشرطة عدة معايير وهي:



1- أن يكون فلسطيني/ة الجنسية .



2- أن يكون العمر من 18 – 22 عاماً.



3- أن لا يقل الطول عن 170 سم



4- أن يتناسب الطول مع الوزن



5- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري



6- أن يكن حسن السيرة والسلوك



7- أن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية .



8- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة .



9- القبول للإناث نفس الشروط السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم



وقالت إن على الراغبين/ات للتقدم، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم والإدارة، وأن يحضر معه الوثائق التالية: 1- صورة عن شهادة الميلاد، 2- صورة عن الهوية الشخصية، 3- صورة عن آخر مؤهل علمي، 4- 4 صور شخصية حجم 4/ 6.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة في الشرطة الفلسطينية عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين ابتداءً من الـ 23 من كانون الثاني/يناير الجاري، 23/1/2023 وحتى الأول من شباط/فبراير المقبل.