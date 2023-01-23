شؤون فلسطينية

وزير التربية يلتقي المعلمين المتأهلين للمرحلة النهائية من معلم فلسطين

وزير التربية يلتقي المعلمين المتأهلين للمرحلة النهائية من معلم فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في مكتبه اليوم، المعلمة الفائزة بلقب معلم فلسطين للعام 2022 مها أبو منشار، والمعلمين الذين تأهلوا وإياها إلى المرحلة النهائية من مسابقة معلم فلسطين التي تنظمها الوزارة سنويا عبر هيئة تطوير مهنة التعليم.

وخلال اللقاء، ثمن عورتاني جهود المعلمين والمعلمات وحرصهم الدائم على التطور المهني وربط الممارسات المهنية لهم بما يعكس استلهام التكنولوجيا والمستجدات التربوية الحديثة داخل الغرفة الصفية. 

كما اطلع عورتاني من المعلمات والمعلمين على الأساليب والطرق التي يستخدمونها في غرفة الصف ومنها ربط المفاهيم بالواقع وتصميم ألعاب تفاعلية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، واستخدام الفن في التدريس، ونقل الطلبة من غرفة الصف إلى الميدان وتشجيع مهارات التفكير العليا.

من جهتهم، عبر المعلمون عن شكرهم للوزير والوزارة على هذه الاستضافة وإتاحة المجال لهم لعرض إبداعاتهم، معبرين عن آمالهم بأن تتاح لهم فرص لمشاركات خارجية لإبراز ما يحوزه المعلم الفلسطيني من قدرات ومهارات تعكس مدى حرصه على الجمع الإبداعي بين تأدية رسالته الوطنية ودوره في بناء الأجيال وتأصيل المعرفة. 

بدورها، أكدت أبو منشار أن هذا اللقاء يبرهن حرص الوزارة على تكريم المعلمين، شاكرة باسمها واسم المعلمين هذه المبادرة الكريمة. 

وحضر اللقاء، مدير عام البرمجة وأنظمة المعلومات لازر الشرافي، ومن هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر وهدى أحمد.

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