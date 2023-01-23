شؤون فلسطينية

"الخارجية": التحريض على هدم الخان الأحمر استخفاف بمطالبات وقف الإجراءات الأحادية

"الخارجية": التحريض على هدم الخان الأحمر استخفاف بمطالبات وقف الإجراءات الأحادية
منطقة الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التحريض على هدم قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، واقتحامها، استخفاف بالمطالبات الدولية والأميركية لوقف الإجراءات أحادية الجانب.

وأوضحت "الخارجية"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا المخطط القديم الجديد استعماري عنصري بامتياز يهدف لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، بما بات يعرف (E1)، بهدف عزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، واغراقها بالمزيد من التجمعات الاستيطانية الضخمة.

وأكدت "الخارجية" أن هذا المخطط يؤكد أن حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف هي حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها على محاولة تصفية أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأدانت حملة التحريض البشعة التي يقوم بها وزراء وأعضاء كنيست وغلاة المتطرفين من المستوطنين لهدم قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، بما في ذلك الدعوات لاقتحامه والاعتداء على المواطنين والمتضامنين معهم.

ورفضت محاولة بعض الجهات السياسية والإعلامية في دولة الاحتلال إجراء ربط تعسفي بين البؤرة الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراضي جوريش جنوب نابلس وبين قرية (الخان الأحمر)، وتؤكد أن القرية جزء أصيل من الوطن والأراضي الفلسطينية، في حين أن الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيها البؤر العشوائية باطلة وغير شرعية وغير قانونية حسب القانون الدولي.

 وأبدت "الخارجية" رفضها حل مشاكل الحكومة الإسرائيلية وازماتها الداخلية على حساب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالبت بموقف دولي وأميركي وأوروبي حازم وضاغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف تنفيذ إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع الاستعماري التوسعي العنصري.

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