دائرة التربية والتعليم العالي: الدفعة الأولى من الطلبة الفلسطينيين ضمن منحة كوبا تصل لهافانا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية، عن وصول الدفعة الأولى من الطلبة الفلسطينيين الملتحقين في منحة كوبا للعام الدراسي الماضي 2022-2023 والتي أعلنت عنها الدائرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر أغسطس من العام الماضي، إلى العاصمة الكوبية هافانا للالتحاق بمقاعد دراستهم بتخصص الطب البشري.بدوره أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د علي زيدان أبو زهري رئيس الدائرة، عن تمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية، وقدم شكره لسفارة دولة فلسطين ممثلة بسعادة السفير د. أكرم سمحان لجهودهم في خدمة الطلبة، ولجمهورية كوبا الصديقة لما تقدمه من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني وقضيته.ورحب د. سمحان بالطلبة، وحثهم على المثابرة في دراستهم ونقل صورة مشرفة عن الشعب الفلسطيني، إذ يعتبر كل طالب سفيرا لفلسطين أمام الشعب الكوبي الصديق، ودعا للحفاظ على القوانين والأنظمة المعمول بها في كوبا.من جهتهم أعرب الطلاب عن جزيل شكرهم وتقديرهم لسفارة دولة فلسطين في كوبا ولدائرة التربية و التعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية ولوزارة التعليم العالي على جهودهم في تسهيل إجراءات سفرهم والتحاقهم بالجامعات الكوبية.ووصل طلاب الدفعة الأولى برفقة د. أسعد أبو جهل مسؤول المنح و البعثات في الدائرة، وذلك إلى مطار هافانا الدولي، وكان في استقبالهم كل من سفير دولة فلسطين في كوبا د. أكرم سمحان ود. ماجد أبو الهوى أمين سر حركة فتح في كوبا، وبعض اعضاء الهيئة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة فلسطين. فيما تم اصطحاب الطلاب إلى السكن الطلابي وتعريفهم على المدينة الجامعية، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من طلاب منحة كوبا للعام 2023 التي تصل كوبا.والجدير ذكره أن دائرة التربية و التعليم العالي في منظمة التحرير، تقدم منح وبعثات دراسية في دول متعددة في عدة مجالات وتخصصات لطلاب الشتات الفلسطيني ومنها في جمهورية كوبا، حيث تقدم كوبا بشكل سنوي ودوري منح دراسية في مجال الطب البشري.