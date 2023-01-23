حماس تُعقب على الدعوات الإسرائيلية ترحيل سكان الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي (الخان الأحمر) بالقدس، هو "أمر ليس جديداً ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي تأسست عليها الفكرة الصهيونية، ومارستها كل حكومات الاحتلال المتعاقبة".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "ترحيل المواطن صاحب الحق في الأرض سياسة عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال لصالح تضخيم المستوطنات، وهذه السياسة ستتصاعد في ظل حكومة المستوطنين الفاشية الحالية".وشدد قاسم على أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت اليوم في قرية (الخان الأحمر) تعلن أن الأرض فلسطينية ولا يمكن للاحتلال طرد الفلسطينيين منها، و"هذه المعركة ستكون لصالح شعبنا صاحب الأرض والمكان".