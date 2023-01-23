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الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد
مجلس الوزراء الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، اسقتالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد خلافات برلمانية.

وبحسب صحيفة (القبس) الكويتية، فإن الحكومة أكدت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية.

ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها، من أبرزها قانون إسقاط القروض.

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