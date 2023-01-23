دولي

الخارجية الإيرانية توجه تحذيراً بشأن الحرس الثوري

الخارجية الإيرانية توجه تحذيراً بشأن الحرس الثوري
الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن أي "إجراء ضد الحرس الثوري يعتبر تهديدا مباشرا لأمننا القومي وردنا سيكون مناسباً".

في سياق آخر، وفي الإيجاز اليومي للخارجية الإيرانية، أكد المتحدث أنه لا توجد مفاوضات ثنائية ومستقلة مع الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن "تبادل الرسائل مع الأطراف الأخرى عبر القنوات المختلفة في إطار الاتفاق النووي لا يزال مستمراً".

من جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: إن "وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب يحتاج إلى قرار محكمة أولاً وقرار قضائي من الدول الأعضاء".

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