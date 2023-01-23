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العراق: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

العراق: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه، وكلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله، إن "رئيس الوزراء قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه".

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء كلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، كما قرر السوداني أيضاً، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وكان السوداني قد ترأس اجتماعاً، أمس الأحد، مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقلته (واع)، إن الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي العراقي، والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية، والضريبة، والجمارك، والمعارض التجارية.

وأضاف السوداني أن "مواجهة التقلبات في السوق المحلية تعد مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاعين الخاص أم العام".

وفي إطار توجيهات السوداني لتخفيف الأعباء المالية والإدارية، شدد على ضرورة إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون.

وأكد أن الحكومة "لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته"، معرباً عن "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".

يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، نالت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثقة مجلس النواب، الذي عقد برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 253 نائباً.

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