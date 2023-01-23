"لم يشكل خطراً".. تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استشهاد المواطن كحلة





وتعقيبا على ذلك قال الناطق العسكري، أنه في أعقاب الحادثة شرعت الشرطة العسكرية في التحقيق، وأنه بعد الانتهاء منه ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للبت في الموضوع.



رام الله - دنيا الوطنأكد تحقيق عسكري إسرائيلي، أن المواطن أحمد كحلة من قرية رمون، البالغ من العمر (45 عاماً)، والذي استشهد برصاص جيش الاحتلال، قبل حوالي أسبوع، لم يكن يمثل خطراً على الجنود.وزعم جيش الاحتلال أنه أعدم كحلة، لأنه كان ينوي تنفيذ عملية، ضد الجنود، قرب سلواد، في رام الله.وأشار التحقيق وفق ما نقلت قناة (كان)، إلى أن الحادث وقع خلال محاولة كحلة الإفلات من أزمة مرورية خانقة تكونت بسبب حاجز فجائي نصبه جيش الاحتلال قرب سلواد.وجاء في التحقيق، أن كحلة حاول الخروج من سيارته وهو هائج وعندها أغلق قائد القوة العسكرية الباب، ورش غاز الفلفل عليه، وحاول الجنود إخراجه من السيارة إلا انه أبدى مقاومة فاندلعت مواجهة، وحاول أحد الجنود ضربه بسلاحه مما حدا بكحلة الى سحبه، فقام الجندي بإطلاق النار عليه على مرأى من طفله.