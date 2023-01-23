الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات

وكان تبون أعلن في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال ‏المنهوبة.





وفي نيسان/إبريل 2021 قال الرئيس الجزائري: إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.





وأكد تبون في مقابلة متلفزة، أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها.