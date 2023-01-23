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الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات

الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات
رئيس الجزائر عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن السلطات في البلاد عثرت علي مبلغ من المال يقدر بـ 36 مليار دولار، كان مخبأً لدي إحدى العائلات في البلاد. 

وأضاف خلال افتتاحه أعمال "لقاء الحكومة-الولاة" الخميس الماضي: "اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تمتلك 500 ألف مليار دولار".

ودعا تبون أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، وقال: "أوجه نداء آخر للذين قاموا بتكدس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك، الدولة قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية"، وفق ما نقل موقع (التغيير).

وكان تبون أعلن في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال ‏المنهوبة.

وفي نيسان/إبريل 2021 قال الرئيس الجزائري: إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد تبون في مقابلة متلفزة، أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها.

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