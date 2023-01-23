انقطاع الكهرباء في عموم باكستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت باكستان أن عطلاً كبيراً في شبكة الكهرباء، تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.وقالت الوزارة الطاقة الباكستانية في بيان: "وفقاً للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية في باكستان لفقد الترددات مما تسبب في حدوث عطل كبير، وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة".وذكرت الوزارة أن انقطاعات في الكهرباء وقعت على مستوى البلاد بسبب "عطل كبير" في الشبكة الوطنية، إذ تضررت مصانع ومدارس ومستشفيات في كل المدن الكبرى.وقال وزير الطاقة خوروم داستاجير: "إن العطل بدأ في حوالي الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت المحلي (0234 بتوقيت غرينتش) عندما حدث اضطراب في الجهد الكهربي في الشبكة بين مدينتي جامشورو ودادو في إقليم السند بجنوب البلاد".وأضاف: "حدث اضطراب في جهد الشبكة وجرى إغلاق الأنظمة واحدا تلو الآخر، هذه ليست أزمة كبرى"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وجرى الإبلاغ عن انقطاعات في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، وفي العاصمة إسلام آباد ومدينة لاهور في الشرق وبيشاور في الشمال.وقالت الوزارة في بيان لها إن العمل جار لإعادة تشغيل الأنظمة، فيما أشار الوزير إلى أن الكهرباء عادت في بعض مناطق البلاد.