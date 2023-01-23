شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بينهم أسرى محررين وطفل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب عبد الله حسن صافي (20 عاما)، ومن واد نزار ببلدة دورا اعتقلت الشاب ليث محمود أبو زنيد، ومن بلدة اذنا اعتقلت الشاب مؤمن مصطفى أبو جحيشه (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الأسير المحرر سلطان علي عنتير من بلدة برقين، غرب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة يعبد.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال نضال جبر الحسنات (25 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، وأكرم ملش (19 عاما)، وسيف درويش (13 عاما)، من مخيم عايدة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال محمود الطقطوق من نابلس، وكلاً من عبد الرحمن القرعاوي، وقتادة محمد عسس، وأحمد خليل أمارة من طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً كلاً من سامر المهر، وأحمد المهر، ومحمود المهر من جنين، إضافة لاعتقال المحرر عدي مصطفى نخلة من رام الله.

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