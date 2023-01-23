شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير ذاتي برام الله

مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير ذاتي برام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن يبلغ من العمر (19عاماً) مصرعه وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين نتيجة حادث سير ذاتي وقع بالقرب من قرية عين عريك غرب محافظة رام الله والبيرة.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي  باسم الشرطة انه وبعد ورود اشارة تفيد بوقوع حادث سير ذاتي لمركبة تبين فيما بعد انها غير قانونية بالقرب من قرية عين عريك.

على الفور توجهت دورية المرور للمكان  وطواقم الإسعاف والدفاع المدني، وتم عمل اللازم ونقل المصابين لمجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن  الأطباء  عن وفاة احد المصابين .

وأكد العقيد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.

هذا ويناشد ارزيقات المواطنين بمنع أبنائهم من اقتناء وقيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين وتفاديا لخسارة المزيد من الأرواح  والاصابات.

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