أجواء صافية.. كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين؟

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 19-10 19-9 18-8 بيت لحم 19-10 19-9 18-8 رام الله والبيرة 18-9 18-8 17-7 طولكرم 23-13 23-12 22-11 نابلس 20-11 20-10 19-9 قلقيلية 23-13 23-12 22-11 جنين 24-11 24-10 23-9 سلفيت 19-10 19-9 18-8 طوباس 24-12 24-11 23-10 روابي 20-11 20-10 19-9 الخليل 18-9 18-8 17-7 غزه 22-14 22-13 21-12 أريحا 26-15 26-14 25-13 خانيونس 22-14 22-13 21-12 الأغوار الشمالية 24-13 24-12 32-11 رفح 23-13 23-12 22-11

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في فلسطين، حيث يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحول حالة الطقس هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الخميس، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي