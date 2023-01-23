حركة فتح إقليم ماليزيا وتايلند تستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح " – إقليم ماليزيا وتايلند، حرق نسخة من المصحف الشريف على يد أحد المتطرفين اليمينيين في السويد.وقال أمين سر حركة فتح في ماليزيا يوسف المدهون، في تصريح صحفي، إن "هذا الفعل استفزاز لمشاعر كل المسلمين، ولا يمكن أن يندرج تحت حرية التعبير، وإن هذه الجريمة تخالف مبادئ القانون الدولي والإنساني".وأكد أن "نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها"وطالب المدهون المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.