عربي

بدء التحضير للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية

بدء التحضير للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت الأعمال التحضيرية للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك مع انعقاد الدورة الخامسة والأربعين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، الأحد 22 يناير 2023. 

وخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع الذي يعد واحدا من سلسلة اجتماعات تحضيرية تسبق انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية المقرر في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، 16 و17 مارس 2023.

وفي مجال القضية الفلسطينية وشؤون القدس الشريف، قال الأمين العام إن المنظمة تابعت بقلق بالغ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسات التهويد الممنهجة لمدينة القدس. وواصلت الأمانة العامة تعزيز الشراكات وحشد الدعم لمدينة القدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها وبناء قدرات مؤسساتها الوطنية.

وأضاف الأمين العام أن التقارير المرفوعة في المجالات الخاصة بعمل اللجنة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تؤكد تحقيق المنظمة عدة أهداف، تصب في مصلحة الأمة وقضاياها. 

وأكد حسين طه، ضمن عدد من النماذج، أنه وفي مجال التعاون الاقتصادي، بدأ العمل بنظام الأفضليات التجارية بين دول المنظمة في 1 يوليو الماضي، ما سيؤدي لزيادة تعزيز التجارة البينية بالمنظمة والمساهمة في تحقيق هدفها المتمثل بالوصول لحصة 25 في المائة في هذا القطاع بحلول عام 2025.

وذكر الأمين العام أن الأمانة العامة قامت بالفعل بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الورقة المفاهيمية الخاصة بإنشاء منصة "التعاون الإسلامي" للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في الدول الأعضاء ومشاركتها معها. 

وفي مجال التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة والعدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات الشباب وتنمية الرياضة في العالم الإسلامي، أشاد الأمين العام بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في استضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في سبتمبر الماضي في جدة، حيث اعتمدت قراراً شاملا يدعو لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حول القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة.

وأكد الأمين العام أن المنظمة تسعى في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتنفيذ مشروع حول إعداد موجز لملفات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للدول الأعضاء في المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك).

أخبار ذات صلة

مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية

مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية

تنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد للمتطرف بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم

تنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد للمتطرف بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم

المغرب يوقع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ &quot;التعاون الإسلامي&quot;

المغرب يوقع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ "التعاون الإسلامي"

سوريا: قتلى وجرحى جراء سقوط مبنى سكني في حلب

سوريا: قتلى وجرحى جراء سقوط مبنى سكني في حلب

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

"التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الشيخ عكرمة صبري يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى

الشيخ عكرمة صبري يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى

الاحتلال يواصل بناء جدار الفصل العنصري في جنين

الاحتلال يواصل بناء جدار الفصل العنصري في جنين

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش بنابلس

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش بنابلس

الاحتلال يحول أسيراً من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيراً من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في حي رأس العمود

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في حي رأس العمود

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على معبر الكرامة

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال

منوعات

بهذه الطريقة.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا الأخيرة

بهذه الطريقة.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا الأخيرة

رامز جلال يوضح حقيقة تواجد مقالبه في الموسم الرمضاني 2023

رامز جلال يوضح حقيقة تواجد مقالبه في الموسم الرمضاني 2023

ياسمين صبري تحسم الجدل بشأن أنباء عودتها لأبو هشيمة

ياسمين صبري تحسم الجدل بشأن أنباء عودتها لأبو هشيمة

جورجينا رودريغيز بغطاء الرأس خلال حفل بالرياض

جورجينا رودريغيز بغطاء الرأس خلال حفل بالرياض

هل أعاد يوتيوب أغنية &quot;على وضعنا&quot; لمحمد رمضان؟

هل أعاد يوتيوب أغنية "على وضعنا" لمحمد رمضان؟

ما مضمون رسالة ريهام سعيد الحادّة عبر (إنستغرام)؟

ما مضمون رسالة ريهام سعيد الحادّة عبر (إنستغرام)؟

شاهد: الظهور الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

شاهد: الظهور الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

القائمة الكاملة لجوائز الفن والرياضة بحفل Joy Awards

القائمة الكاملة لجوائز الفن والرياضة بحفل Joy Awards

صورة: ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار على دراجة نارية

صورة: ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار على دراجة نارية

صور: يسرا بإطلالة جريئة خلال حفل Joy Awards

صور: يسرا بإطلالة جريئة خلال حفل Joy Awards

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

"التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص