بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الأحد، مواطنون بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة المشاهد على المدخل الغربي للقرية، قرب مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، وكذلك في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.وأضافت، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على المدخل الغربي، ومنطقة المطينة ومنعت مرور المركبات.