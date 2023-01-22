حمد تلتقي سفير سلطنة عُمان لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنإلتقت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم بمقر الوزارة، المستشار سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عُمان لدى فلسطين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية على صعيد المرأة.وثمنت حمد، العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدةً دور سلطنة عُمان الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة واشارت إلى تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، للدور الهام الذي تقوم به في دعم فلسطين والقدس.وقدمت حمد للسفير شرحاً عن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام والنساء بشكل خاص من قبل الإحتلال الإسرائيلي.بدوره، أكد العميري، حرص بلاده على الاستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز علاقات الأخوة وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للشعبين العُماني والفلسطيني.وإتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بيما يخدم واقع النساء في البلدين وعلى أهمية التعاون المشترك والاستفادة من التجربة العُمانية والتي تتقاطع مع خطة عمل الوزارة للنهوض بواقع المرأة.