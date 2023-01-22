الشيخ عكرمة صبري يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى





رام الله - دنيا الوطندعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إلى الضغط بشكل حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تمادي قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد المبارك.وشدد الشيخ صبري على أن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال، مشيراً إلى أن سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز وغير مقبول.وأكد أن الاحتلال "يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواءً خلال مناسبة أو غير مناسبة"، منوهاً إلى أن "الاحتلال يجسّ النبض باعتداءاته، ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية".وتابع صبري قائلاً: "الحكومة الصهيونية تتحمل المسئولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى".