الاحتلال يواصل بناء جدار الفصل العنصري في جنين

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بناء جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية طورة الواقعة في منطقة يعبد، جنوب غرب جنين.وأفادت مصارد محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل وضع قطع اسمنتية ضخمة بطول تسعة أمتار إلى جانب الشيك المقام في الجهة الشرقية من القرية، في سعيها لتعزيز جدار الفصل العنصري.وأضافت أن قوات الاحتلال منعت المواطن جمال قبها من إدخال أدوات زراعية إلى أرضه بهدف تقليم أشجار الزيتون.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ما تزال، ولليوم الثالث على التوالي، تسيطر على منزل الشقيقين محمد ونسيم حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة، وتُقيّد حركة ساكنيه، بعد أن حولته إلى نقطة عسكرية.