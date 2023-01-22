أردوغان يقدّم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد عن تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.وقال أردوغان، خلال لقاء شبابي بمدينة بورصة غربي البلاد: "سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 أيار/ مايو المقبل".وأشار إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة، وإنما تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وكان حزب العدالة والتنمية طرح مشروع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد إلى نيسان/أبريل بدلاً من حزيران/يونيو، بسبب كثرة المناسبات الوطنية والدينية التي تقاطع الانتخابات في موعدها الحالي.