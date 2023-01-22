ألمانيا وفرنسا تتعهدان بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، يثمواصلة دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر.وقال المستشار الألماني، في كلمة بباريس، بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على التوقيع على "معاهدة الإليزيه" (معاهدة الصداقة بين ألمانيا وفرنسا)، أن بلاده وفرنسا "ستواصلان تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا".وأضاف شولتس أن البلدين الجارين اللذين يشكلان "الرافعة" الأوروبية، "عازمان على القيام بذلك، بوصفهما بلدين أوروبيين، من أجل الدفاع عن السلام في أوروبا".من جانبه، تحدث الرئيس الفرنسي عن "الدعم الذي لا يلين، وفي الميادين كافة"، للشعب الأوكراني، مؤكداً أن "وحدة الموقف بين برلين وباريس لم تتعرض أبداً للاهتزاز منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".