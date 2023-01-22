مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش بنابلس



ويشهد ريف نابلس تصاعداً في وتيرة الاستيطان، وفي عمليات الاستيلاء على الأراضي والتجريف لصالح توسعة المستوطنات، وإنشاء طرق استيطانية جديدة.













رام الله - دنيا الوطنحاول مستوطنون، مساء اليوم الأحد، إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش، جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية.ويأتي ذلك في محاولة جديدة لإقامة بؤرة استيطانية كان جيش الاحتلال قد فككها يوم الجمعة الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على إقامتها.وأفادت القناة (12) الإسرائيلية، بأن قوات شرطة الاحتلال اعتقلت 12 مستوطناً بعد إقامة مبنيين في الموقع الذي تم إخلاؤه بناء على أوامر صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، وسط معارضة قوية من قادة الصهيونية الدينية في الحكومة الإسرائيلية.