(فتح) تعقب على انتخابات الغرفة التجارية في غزة

رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الأحد، الفائزين بانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة، ومجلس إدارة الغرفة الـ13.وقالت حركة (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة: "إنّ وصول نسبة الاقتراع إلى 73%، يعبّر عن تطلّع أبناء شعبنا في قطاع غزّة إلى ممارسة حقّهم الديمقراطيّ".ودعت حركة (حماس) إلى إزالة العراقيل أمام العمليّة الديمقراطيّة، والسماح بإجراء الانتخابات المحليّة والنقابيّة وغيرها، مؤكّدةً أنّ الاقتراع حقّ من الحقوق السياسيّة والديمقراطيّة للمواطن الفلسطينيّ.