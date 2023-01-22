مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال يبحث مع وزير الخارجية تعزيز التعاون المشترك





كما أشار إلى دور الاتحاد الأساسي في التشبيك ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم في الدول المختلفة من خلال تأسيس مجالس الأعمال المشتركة.وأشاد العامور بجهود وزارة الخارجية والمغتربين في تسهيل مهام رجال الأعمال الفلسطينيين، ودورها الفاعل في فتح آفاق التعاون بين دولة فلسطين والدول الاخرى، وخلق اسواق خارجية جديدة للاستثمار الفلسطيني.بدوره، أكد الوزير المالكي على أهمية دور الاتحاد الأساسي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشدداً على اهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الاهلية والمدنية ودور هذا التعاون في تحقيق المصلحة العامة.وقدم الوزير المالكي شرحاً حول "المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس" والمقرر عقده في مقر جامعة الدول العربية القاهرة في الثاني عشر من شباط 2023 تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في الجزائر بهدف حماية ودعم سكان مدينة القدس على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية، والمشاركة الفاعلة للدول العربية بما فيها صناديقها ووكالات التنمية لديها في هذا المؤتمر وعلىأعلى مستوى.ودعا الوزير المالكي الاتحاد إلى ضرورة المشاركة في هذا المؤتمر خاصة أن المؤتمر سيكون فرصة لحشد الدعم للقدس في عديد القطاعات منها التعليم، الإسكان، السياحة، الصناعة، الصحة، الشباب والمرأة.وأكد الوزير المالكي على ان وزارة الخارجية وسفارات وبعثات دولة فلسطين على أتم الاستعداد لتسهيل عمل الاتحاد على كافة الاصعدة وخاصة فيما يتعلق بتفعيل مجالس الأعمال المشتركة.وحضر الاجتماع من مجلس إدارة الاتحاد كل من: أحمد أبو عيدة، عامر العسيلي، عدنان قرش، عوني أبو يوسف، عبد الحكيم إسماعيل.