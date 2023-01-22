مفتي القدس: الإثنين غرة شهر رجب.. وهذا موعد ذكرى الإسراء والمعراج





وبناءً عليه، فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط/ فبراير 2023.



ودعا الشيخ حسين، بهذه المناسبة، العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني/ يناير 2023 هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري.