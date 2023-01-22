عربي

مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية

مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية
وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن مصر تواصل اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يخص الأراضي الفلسطينية.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، "إن القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، جاءت لدعم التوجه نحو تحقيق السلام والتنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين".

وأضاف أنه "تم الاتفاق خلال القمة على دفع الأمور قدماً والتأكيد على عدم ملاءمة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراءات أحادية من شأنها أن تقوض فرص السلام، أو أن تؤدي لمزيد من التوتر والأعمال التي قد تؤدي على فقد الأرواح والتشاحن".

وتابع شكري: "نستمر في إطار اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية في توصيل رسائل حول أهمية وجود أفق سياسي واعتماد حل الدولتين وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية خاصة بشأن القدس والأقصى والحفاظ على الوضع التاريخي القائم، وأيضاً في الأراضي الفلسطينية الامتناع عن أي اعمال استفزازية تقود إلى التوتر

وأكد وزير الخارجية المصري، أن مصر تسعى دائماً للسلام وهي الرائدة في التوجه نحوه، وتتطلع إلى فتح الآفاق للتعاون فيما بين كافة دول المنطقة في إطار تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأردف: "نستمر في تنسيقنا واتصالاتنا وفي تعاوننا ودفعنا لمبدأ السلام حتى نصل إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والتعاون في ذلك مع الدول الصديقة مثل إيطاليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأنه المسار الوحيد الذي لا يحقق استقرار المنطقة فقط بل الاستقرار الدولي".

أخبار ذات صلة

مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية

مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية

تنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد للمتطرف بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم

تنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد للمتطرف بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم

المغرب يوقع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ &quot;التعاون الإسلامي&quot;

المغرب يوقع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ "التعاون الإسلامي"

سوريا: قتلى وجرحى جراء سقوط مبنى سكني في حلب

سوريا: قتلى وجرحى جراء سقوط مبنى سكني في حلب

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

"التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الشيخ عكرمة صبري يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى

الشيخ عكرمة صبري يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى

الاحتلال يواصل بناء جدار الفصل العنصري في جنين

الاحتلال يواصل بناء جدار الفصل العنصري في جنين

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش بنابلس

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية جوريش بنابلس

الاحتلال يحول أسيراً من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيراً من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في حي رأس العمود

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في حي رأس العمود

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على معبر الكرامة

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال

منوعات

بهذه الطريقة.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا الأخيرة

بهذه الطريقة.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا الأخيرة

رامز جلال يوضح حقيقة تواجد مقالبه في الموسم الرمضاني 2023

رامز جلال يوضح حقيقة تواجد مقالبه في الموسم الرمضاني 2023

ياسمين صبري تحسم الجدل بشأن أنباء عودتها لأبو هشيمة

ياسمين صبري تحسم الجدل بشأن أنباء عودتها لأبو هشيمة

جورجينا رودريغيز بغطاء الرأس خلال حفل بالرياض

جورجينا رودريغيز بغطاء الرأس خلال حفل بالرياض

هل أعاد يوتيوب أغنية &quot;على وضعنا&quot; لمحمد رمضان؟

هل أعاد يوتيوب أغنية "على وضعنا" لمحمد رمضان؟

ما مضمون رسالة ريهام سعيد الحادّة عبر (إنستغرام)؟

ما مضمون رسالة ريهام سعيد الحادّة عبر (إنستغرام)؟

شاهد: الظهور الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

شاهد: الظهور الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

القائمة الكاملة لجوائز الفن والرياضة بحفل Joy Awards

القائمة الكاملة لجوائز الفن والرياضة بحفل Joy Awards

صورة: ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار على دراجة نارية

صورة: ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار على دراجة نارية

صور: يسرا بإطلالة جريئة خلال حفل Joy Awards

صور: يسرا بإطلالة جريئة خلال حفل Joy Awards

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

"التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز دور وكالة بيت مال القدس وحشد الموارد اللازمة لها

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

الأمين العام لمنظمة التعاون يدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

لجنة فلسطين في البرلمان العربي تُناقش التحديات التي تواجه القضية

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص

سوريا: هزتان أرضيتان شمال غرب مدينة حمص