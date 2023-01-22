مصر: نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية لمنع اتخاذ خطوات أحادية





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن مصر تواصل اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يخص الأراضي الفلسطينية.وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، "إن القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، جاءت لدعم التوجه نحو تحقيق السلام والتنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين".وأضاف أنه "تم الاتفاق خلال القمة على دفع الأمور قدماً والتأكيد على عدم ملاءمة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراءات أحادية من شأنها أن تقوض فرص السلام، أو أن تؤدي لمزيد من التوتر والأعمال التي قد تؤدي على فقد الأرواح والتشاحن".وتابع شكري: "نستمر في إطار اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية في توصيل رسائل حول أهمية وجود أفق سياسي واعتماد حل الدولتين وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية خاصة بشأن القدس والأقصى والحفاظ على الوضع التاريخي القائم، وأيضاً في الأراضي الفلسطينية الامتناع عن أي اعمال استفزازية تقود إلى التوتروأكد وزير الخارجية المصري، أن مصر تسعى دائماً للسلام وهي الرائدة في التوجه نحوه، وتتطلع إلى فتح الآفاق للتعاون فيما بين كافة دول المنطقة في إطار تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأردف: "نستمر في تنسيقنا واتصالاتنا وفي تعاوننا ودفعنا لمبدأ السلام حتى نصل إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والتعاون في ذلك مع الدول الصديقة مثل إيطاليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأنه المسار الوحيد الذي لا يحقق استقرار المنطقة فقط بل الاستقرار الدولي".