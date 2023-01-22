شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي تنظم فعالية مركزية في الخان الأحمر ضد سياسات التهجير

جبهة النضال الشعبي تنظم فعالية مركزية في الخان الأحمر ضد سياسات التهجير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حق الشعب الفلسطيني المشروع في "مواجهة الاحتلال وسياسات التهجير والاقتلاع والتفرقة العنصرية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي وافشال كافة المخططات الاستيطانية والمشاريع الاحتلالية التي تستهدف أهلنا الصامدين في منطقة الخان الأحمر".

جاء ذلك خلال فعالية مركزية نظمتها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تضامنًا مع أبناء الشعب الفلسطيني في التجمعات البدوية في الخان الأحمر، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والعشرات من كوادر وأعضاء الجبهة.

ودعت الجبهة إلى "ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا في الخان الأحمر وتوفير الدعم والاسناد لأهلنا في هذه المنطقة التي يستهدفها الاحتلال باجراءاته وسياساته العدوانية والاستفزازية والقوانين والقرارات العنصرية التي تدعو لتهجير أبناء شعبنا وفرض الأمر الواقع الاحتلالي لإقامة ما يسمى بمشروع القدس الكبرى والذي يسعى الاحتلال من خلاله لمصادرة الآلاف من الدونمات لهذا المشروع الاستعماري الاستيطاني السرطاني الخبيث".

وألقيت خلال الفعالية عدة كلمات أكدت وقوف الجبهة الى جانب أبناء شعبنا في معركة الدفاع عن الأرض ومجابهة الاستيطان.

وطالب المتحدثون في الفعالية ضرورة العمل والتحرك على كافة المستويات لمواجهة قرارات الاحتلال والتصدي لسياسات واجراءات الاحتلال وتعزيز المقاومة الشعبية ضمن برنامج وطني ونضالي ميداني دفاعًا عن ارضنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني.

وشدد المتحدثون على ضرورة ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية ومتابعة ملف الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في محكمة الجنايات الدولية وتقديم قادة وجنرالات الاحتلال في المحاكم الدولية.

وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنها ستبقى وفية لشعبنا في نضالها الشعبي والجماهيري ووقوفها بحزم في كافة معارك الدفاع عن الأرض الفلسطينية والهوية الوطنية وانها وضعت برنامج للفعاليات الشعبية في الخان الأحمر وفي مناطق المواجهة والاشتباك الشعبي والمقاومة الشعبية في كافة مواقع النضال.

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