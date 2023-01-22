غزة: رئاسة التشريعي تطالب البرلمان السويدي بإدانة جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، بالإنابة، أحمد بحر السماح لأحد المتطرفين من السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم.وطالب بحر البرلمان السويدي بإدانة وتجريم هذا الفعل المشين مؤكداً أنه يتنافى مع القيم وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويعد استفزازاً خطيراً وتأجيجاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.وشدد أن "هذه الجريمة النكراء استكمال لجريمة حرق القرآن الكريم على يد المستوطنين في خليل الرحمن قبل أسابيع وتتماهى مع اعتداءات الاحتلال وممارساته المتطرفة على المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى المبارك".