بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إلى ضرورة مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى ومقاومة مخططات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.وقال بكيرات إن: "الاحتلال يحاول إبقاء المدينة المقدسة والمسجد الأقصى تحت صفيح ساخن".وأضاف أن "حكومة الاحتلال المتطرفة تشجع المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى وتأدية الطقوس التلمودية في باحاته".وأوضح أن الاحتلال يسعى لإنهاء كل شيء إسلامي وعربي في مدينة القدس المحتلة، مطالبًا الأمة الإسلامية بتفعيل دورها في حماية المسجد الأقصى.واقتحم أكثر من 140 مستوطناً، اليوم الأحد المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية، ودنس عدد منهم ساحة المصلى القبلي بحماية قوات الاحتلال.وعقب اقتحامهم المسجد الأقصى، خرج المستوطنون عبر باب السلسلة، بينما فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.وجدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى وخاصة يوم غد الاثنين، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.وأعلنت "منظمات الهيكل" عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق غداً الاثنين الـ23 من كانون الثاني/ يناير الجاري.وسير أهالي أراض 48 حافلات للأهالي من مدينتي قلنسوة والناصرة لأداء صلاتي الظهر والعصر في المسجد.كما اقتحم مستوطنون من جمعية إلعاد الاستيطانية اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستبدلوا الأعمدة الحديدية على مدخل عين سلوان ببوابتين إلكترونيتين لاستخدامها كممر للسياح والمستوطنين من عين سلوان إلى الأنفاق.