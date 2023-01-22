حمايل: اجتماع (ثوري فتح) سيناقش حالة الاشتباك مع الاحتلال

كشف الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية، حسين حمايل، مساء اليوم الأحد، تفاصيل حول اجتماع المجلس الثوري للحركة يوم الثلاثاء المقبل.وقال حمايل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الاجتماع سوف يتناول قضايا ذات علاقة بالشأن الداخلي لحركة فتح، وكذلك وضع حالة الاشتباك مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف أن القضايا التنظيمية التي ستناقش يوم الثلاثاء المقبل ستشمل عدة أمور منها: أطر الحركة وقضاياها.وكان قد أعلن عضو المجلس الثوري للحركة، تيسير نصر الله، السبت، أن المجلس الثوري، سيعقد الثلاثاء المقبل اجتماعاً لمناقشة العديد من الملفات، ومن أبرزها تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا.وبيّن نصر الله أن المجلس سيبحث في اجتماعه تطورات الأوضاع الميدانية والقرارات التي تم اتخاذها في الدورة الماضية.