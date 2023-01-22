المغرب يوقع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ "التعاون الإسلامي"

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مكتبه اليوم الأحد، السفير مصطفى المنصوري سفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية، والمندوب المغربي الدائم لدى المنظمة.







وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون مع المملكة المغربية في العديد من المواضيع التي تهم منظمة التعاون الإسلامي.

وبعد اللقاء، وقع السفير المنصوري على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور الأمين العام، والسفير شاهين عبد اللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الرياض، ومندوبها الدائم لدى المنظمة، وبصفته ممثلا لدولة مقر مركز العمل كذلك، كما حضر حفل التوقيع السفير حسن علي مدير الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمنظمة.





رام الله - دنيا الوطنيذكر أن المركز يهدف إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المعاهد الأخرى التابعة للمنظمة التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.