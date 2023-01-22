نتنياهو يُقيل درعي رسميًا من منصبيه بالحكومة

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إقالة زعيم حزب شاس الحريدي أرييه درعي من منصبيه كوزير للصحة والداخلية.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الصادر الأربعاء الماضي بشطب تعيين درعي وزيرًا بسبب إدانته بجريمة جنائية تتعلق بتهربه من الضرائب.وأضاف الموقع: فإنه تم الاتفاق بين نتنياهو ودرعي على أن يتم تعيين الأخير نائبًا لوزير، لأنه يعتقد بأنه سيتمكن من العودة لاحقًا إلى طاولة الحكومة بعد إجراء تشريع مناسب عبر (كنيست)، بحسب صحيفة (القدس) المحلية.