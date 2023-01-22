"قُدت سياسة الحرب".. بن غفير يعقب على احتجاز المحرر ماهر يونس
عقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على نبأ اعتقال شرطة الاحتلال مساء الجمعة الماضية المحرر ماهر يونس والتحقيق معه لساعات.
وقال بن غفير: إنني "أهنئ الشرطة على هذا الاعتقال المهم، ففي نهاية الأسبوع قدت سياسة الحرب على دعم ما وصفه بالإرهاب من خلال نشاط الشرطة الفعال".
وأضاف: لأول مرة منذ سنوات عديدة منعنا الاحتفالات بما وصفها "تحريضية على الإرهاب والتعاطف معه".
وأكمل بن غفير: "خلال فترة ولايتي لن أسمح بنصب الخيام ورفع الأعلام والاحتفالات، ويسعدني أن الأمور تم تنفيذها في وادي عارة نهاية الأسبوع وأتمنى أن يستمر ذلك".
التعليقات