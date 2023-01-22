"قُدت سياسة الحرب".. بن غفير يعقب على احتجاز المحرر ماهر يونس

رام الله - دنيا الوطنعقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على نبأ اعتقال شرطة الاحتلال مساء الجمعة الماضية المحرر ماهر يونس والتحقيق معه لساعات.وقال بن غفير: إنني "أهنئ الشرطة على هذا الاعتقال المهم، ففي نهاية الأسبوع قدت سياسة الحرب على دعم ما وصفه بالإرهاب من خلال نشاط الشرطة الفعال".وأضاف: لأول مرة منذ سنوات عديدة منعنا الاحتفالات بما وصفها "تحريضية على الإرهاب والتعاطف معه".وأكمل بن غفير: "خلال فترة ولايتي لن أسمح بنصب الخيام ورفع الأعلام والاحتفالات، ويسعدني أن الأمور تم تنفيذها في وادي عارة نهاية الأسبوع وأتمنى أن يستمر ذلك".