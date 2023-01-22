دولي

استقالة سفير إسرائيل في كندا.. ما ارتباطها بحكومة نتنياهو؟

استقالة سفير إسرائيل في كندا.. ما ارتباطها بحكومة نتنياهو؟
رونين هوفمان
رام الله - دنيا الوطن
قدم سفير إسرائيل في كندا، وعضو (كنيست) سابق رونين هوفمان، استقالته أمس السبت.

وبحسب صحيفة (هأرتس)، ذكر هوفمان في رسالة استقالته أنه في ضوء تغيير تشكيل الحكومة الجديدة وتغيير سياساتها، يشعر بأنه ملزم بإنهاء منصبه، وبحسب ما ورد في خطاب الاستقالة وافق وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين على طلبه.

ويشار إلى أن هوفمان تم تعيينه خلال تولي زعيم المعارضة يائير لبيد منصبه وزيرًا للخارجية في الحكومة السابقة.

وقد انضم هوفمان إلى سفيرة إسرائيل في فرنسا ياعيل جيرمان التي أعلنت قبل أسابيع استقالتها من منصبها للأسباب نفسها.

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