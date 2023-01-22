إيران تعتبر الجيوش الأوروبية "إرهابية" لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس الشورى الإيراني رداً على القرار الأوروبي بشأن حرس الثورة: "سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية".رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أضاف أنّ "مجلس الشورى الإيراني سيرد بالمثل فوراً وبشكل حاسم على كل إجراء يُصنف فيه حرس الثورة في قائمة الإرهاب"، وفق قناة (الميادين).وأوضح أنّه "إذا أرادت أوروبا التوصّل إلى اتفاقٍ نووي عليها أن تفصل طريقها عن طريق معارضي هذا الاتفاق".وصرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني بأنّه "بعد العقوبات الواسعة والطويلة التي فرضتها الجبهة الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية على الشعب الإيراني، فإنّ مثل هذه الإجراءات لن يكون لها أي آثارٍ قانونية خطيرة.ولفت قاليباف إلى أنّ "الحركة الموالية للصهيونية أكثر اهتماماً بخلق فضاءٍ إعلامي، فهي تريد ترهيب الشعب الإيراني ودول العالم المستقلة، لكن يجب أن يعلم الجميع أنّ الشعب الإيراني يعتبر حرس الثورة الإسلامية حامياً لهم".وأمس، أكّد رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث أنّ القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، بشأن إدراج حرس الثورة الإسلامية في "قائمة الإرهاب"، يأتي في سياق "الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية".