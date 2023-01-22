نتنياهو يُقيل درعي اليوم من منصبه كوزير

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إقالة زعيم حزب شاس الحريدي أرييه درعي من منصبه كوزير للصحة والداخلية.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة ستتخذ خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الصادر الأربعاء الماضي بشطب تعيين درعي وزيرًا بسبب إدانته بجريمة جنائية تتعلق بتهربه من الضرائب.وأضاف الموقع: فإنه تم الاتفاق بين نتنياهو ودرعي على أن يتم تعيين الأخير نائبًا لوزير، لأنه يعتقد بأنه سيتمكن من العودة لاحقًا إلى طاولة الحكومة بعد إجراء تشريع مناسب عبر (كنيست)، بحسب صحيفة (القدس) المحلية.