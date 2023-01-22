وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل في الأسابيع المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكم إلى إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن بلينكن سيصل إلى إسرائيل من أجل تسليم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة رسمية للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والتنسيق معه حول مضمون الزيارة الذي يتوقع أن تتم نهاية شهر فبراير أو بداية مارس المقبل.وأوضحت أن نتنياهو سيقبل الدعوة لإلقاء خطاب أمام أعضاء مجلسي النواب والكونجرس، فقط إذا وافق الرئيس بايدن على هذه الدعوة.يذكر أنه إذا تمت دعوة نتنياهو بالفعل فسيكون أول زعيم أجنبي في التاريخ يلقي خطابا أربع مرات أمام المجلسين.