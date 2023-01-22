أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 35 شخصا.







ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، قوله في بيان: "إن سلسلة من المنخفضات الجوية والفيضانات التي اجتاحت الفلبين خلال اليومين الماضيين تسببت بمصرع 35 شخصا، وإصابة 12 بجروح وفقدان سبعة".

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن الفيضانات تسببت أيضا بتضرر 1780 منزلا، وانقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من 70 مدينة، إضافة إلى تضرر أكثر من 300 طريق، و65 جسرا، فيما تم إنشاء أكثر من 350 مركزاً للإيواء يضم حالياً نحو 14306 أشخاص.