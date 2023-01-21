اشتداد الخلافات.. وزراء حزب سموتريتش يقاطعون اجتماع حكومتهم

رام الله - دنيا الوطنأوضحت قناة إسرائيلية، مساء يوم السبت، تفاصيل مقاطعة وزراء حزب الصهيونية الدينية لاجتماع الحكومة غدًا الأحد، وطبيعة الخلافات.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن جميع وزراء الصهيونية الدينية قرروا مقاطعة اجتماع الحكومة غدًا، وذلك احتجاجًا على إخلاء بؤرة (أور حاييم) شمال الضفة أمس الجمعة.وأضافت: كما رفض زعيم الحزب، المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرد على مكالمة بنيامين نتنياهو بعد الإخلاء.في حين، قال زعيم حزب (عوتسما يهودي)، المتطرف إيتمار بن غفير: إنه سيطالب في اجتماع غدًا الإخلاء الفوري للخان الأحمر، مضيفًا: "القانون قانون ولن أقبل بأي حال من الأحوال حالة يتم فيها إخلاء وتدمير البؤر الاستيطانية اليهودية فقط".وتابع بن غفير: "بينما يواصل الفلسطينيون البناء غير قانوني في جميع أنحاء الضفة، ويجب تطبيق القانون على الجميع"، وفق قوله.