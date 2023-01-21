نتنياهو يعتزم إقالة درعي بعد رفضه الاستقالة

رام الله - دنيا الوطنيعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة زعيم حزب (شاس)، أريه درعي غدًا في جلسة الحكومة امتثالًا لقرار المحكمة العليا.وكانت قد كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم، توقعات بأن يجري نتنياهو، الليلة، محادثة مع درعي.وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن نتنياهو سيسعى للتوصل إلى تفاهم مع درعي بشأن قرار المحكمة العليا ضد الأخير بشأن استقالته من منصبه كوزير للصحة والداخلية بسبب قضايا الفساد التي أدين بها سابقًا.كما وسيبحث نتنياهو، مع درعي إمكانية تعيينه رئيسًا لـ (كنيست)، أو البحث في مقترح آخر لحل الخلافات بهذا الشأن.