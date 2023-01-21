آلاف المستوطنين يتظاهرون في حيفا ضد حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنيتظاهر مساء يوم السبت، آلاف المستوطنين في حيفا ضد سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن توقعات بأن تصل أعداد المشاركين في المظاهرات من المستوطنين إلى مئات الآلاف.وبحسب صحيفة (هأرتس)، التقديرات تشير إلى أن 2500 مستوطن يشارك الآن في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، والمئات يتوافدون للانضمام أيضًا بالتزامن مع مظاهرات تل أبيب.ونقلت (القناة 12) أن منظمي التظاهرات يتوقعون مشاركة حوالي 100 ألف الليلة ضد حكومة نتنياهو.وتابعت القناة أنه بعد الخلاف بين المنظمات الاحتجاجية، ستنظم مظاهرتان منفصلتان في تل أبيب، واحدة في ساحة هبيما وأخرى في شارع كابلان.وأكملت: من المتوقع أيضًا تنظيم تظاهرات أخرى في القدس وبئر السبع وحيفا.