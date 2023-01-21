جيش الاحتلال يُوقف العمل بمجموعة طائرات دون طيار

رام الله - دنيا الوطنقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، وقف العمل باستخدام مجموعة الطائرات بدون طيار من طراز "شوفال" بعد خلل فني أصاب إحداها خلال إقلاعها من قاعدة (بلماخيم) الجوية.وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإن الطائرة تعرضت لأضرار أثناء إقلاعها، بدون أن تقع أي إصابات، مشيرًا إلى أن قائد سلاح الجو تومر بار أمر بوقف استخدام هذا الطراز لحين انتهاء التحقيقات.وتعرف هذه الطائرات باسم "هيرون 1"، وهي من الطائرات ذات القدرات العالية استخباراتيًا وهجوميًا، وتعتبر باهظة الثمن، وفق صحيفة (القدس) المحلية.ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من تحطم طائرة بدون طيار من نفس الطراز خلال تدريبات في جنوب فلسطين.