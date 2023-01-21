من هو المرشح الوحيد لرئاسة وزراء نيوزيلندا؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام نيوزيلندية، السبت، أن وزير التعليم كريس هيبكنز سيحل محل جاسيندا أرديرن رئيسا للوزراء في البلاد بعد أن أصبح المرشح الوحيد لقيادة حزب العمال.وأفاد راديو نيوزيلندا الحكومي (RNZ)، أنه "من المتوقع أن يصدّق حزب العمال على ترشيح هيبكنز، الأحد، باعتباره المرشح الوحيد لمنصب حكومي رفيع".وعمل هيبكنز (44 عاما) وزيرا للتعليم، والشرطة، والصحة العامة، واستجابة جائحة كورونا في حكومة أرديرن.كما يشغل أيضا منصب زعيم مجلس النواب لحزب العمال، وفق ما نقلته وكالة (الأناضول).ونقل راديو (RNZ) عن هيبكنز قوله "إنني أشعر بالتواضع الشديد والشرف، حيث سيجتمع حزب العمال غدًا للتصويت الرسمي".وأضاف "لا يزال هناك القليل من العمل في هذه العملية.. لا يزال هناك اجتماع غدا وتصويت".وسيشغل هيبكنز منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة لأكثر من 8 أشهر حيث ستجرى الانتخابات العامة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.والخميس، أعلنت أرديرن أنها ستستقيل من منصبها في شباط/ فبراير المقبل، قائلة إنه "لم يعد لديها ما يكفي لتقدمه" لقيادة البلاد.وقالت أرديرن للصحفيين: "أخذت وقتا خلال العطلة الصيفية للتفكير في مستقبلي (مع الحزب)"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".وأصبحت أرديرن (42 عاما) أصغر رئيسة حكومة في العالم بعد انتخابها رئيسة للوزراء عام 2017، بعمر 37 عاما.وأشارت الشبكة أن أرديرن ستستقيل من منصبها في رئاسة حزب العمال في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، حيث سيجري الحزب الحاكم تصويتا الأحد المقبل لتحديد خلف لها.وأوضحت أرديرن أنها قادت نيوزيلندا خلال 6 سنوات "صعبة" شهدت فيها جائحة كورونا وفترة الركود التي تلتها، وحادثة إطلاق النار بمسجد كرايستشيرش عام 2019، إضافة إلى ثوران بركان "وايت آيلاند".